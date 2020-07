Tätige Reue zeigten möglicherweise bislang unbekannte Täter, die am vergangenen Wochenende Sitzbänke unterhalb des Haardter Friedhofs mit Farbe beschmiert hatten. Nachdem ein Beitrag dazu in der RHEINPFALZ erschienen war, wurde am Folgetag festgestellt, dass die Schmierereien wieder beseitigt wurden. Wer einerseits für die Beschmutzungen und andererseits für deren Beseitigung verantwortlich ist, konnte die Polizei noch nicht klären. Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise unter Telefon 06321/8540.