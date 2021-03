Eine Frau hat am Sonntagnachmittag zwei Diebe in der Stangenbrunnengasse in Neustadt auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei berichtet, hatte die Geschädigte ihren Wagen dort abgestellt, ohne diesen abzuschließen. Als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, sah sie einen Mann, der an der geöffneten Fahrertür stand. Als er die Frau sah, flüchtete der Täter zusammen mit einer weiteren Person, die in der Nähe scheinbar „Schmiere“ stand, also aufpasste, dass niemand etwas von dem Diebstahl mitbekommt. Die Frau merkte, dass ihre blaue Stofftasche fehlte. In dieser befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich, ebenso ihr Führerschein, die Zulassung für das Auto und mehrere Schlüssel. Die Männer sollen beide schätzungsweise zwischen 20 und 25 Jahre alt und dunkel angezogen gewesen sein und blaue Jeans getragen haben, der Täter soll etwa 1,60 Meter groß, schmal und blond sein, der andere Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben.