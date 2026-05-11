Mehrere bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in der Eberhardstraße in Neustadt-Mußbach eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter gegen 4 Uhr in das Haus ein und entwendeten Wertgegenstände. Als ein Bewohner die Einbrecher bemerkte, sperrten diese ihn sowie eine weitere Bewohnerin in einen Raum ein. Verletzt wurde niemand.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Männer nicht mehr gefunden werden.

Die Täter sollen männlich, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eberhardstraße beobachtet haben, um Hinweise. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras aus Neustadt-Mußbach im Zeitraum zwischen 3 und 5 Uhr sollen überprüft werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 96323312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.