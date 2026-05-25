Die Bewegung um Freieinig verliert offenbar an Zugkraft. Wachsamkeit bleibt dennoch geboten.

Kaiserwetter an Pfingsten auf dem Hambacher Schloss, diesem Ort der Demokratie. Ob so mancher Anhänger von Freieinig da gedacht hat, es sei dann doch wichtiger, ins Freibad zu gehen als zu demonstrieren? Die Teilnehmerzahl an deren Hambacher Fest ist jedenfalls weiter gesunken. Allerdings besteht bei schrumpfenden Bewegungen auch immer die Gefahr, dass sie sich radikalisieren. Die Kundgebung auf dem Schloss nährt diesen Verdacht zwar nicht. Viele Redebeiträge waren kontrovers, manche schräg, manche Blödsinn, manche klangen zumindest gut. Aber die Redner wussten auch, dass man auf sie bei dieser Kundgebung auf dem Schloss besonders schaut. Daher gilt es, wachsam zu bleiben.