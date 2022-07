Die Vorbereitung in die neue Saison hatte sich Luca Schuler anders vorgestellt. Der 23-jährige Meckenheimer Torjäger in Diensten des Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Magdeburg zog sich gleich beim ersten Training seines Vereins einen Riss des Syndesmosebands am linken Fuß zu und musste direkt an der Uniklinik Magdeburg operiert werden. Seit dem erfolgreichen Eingriff weilt er in seiner pfälzischen Heimat. Luca Schuler, der kaum eine Gelegenheit auslässt, Eltern und Großeltern zu besuchen, absolviert täglich seine Reha beim ehemaligen Fitnesstrainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft Mike Steverding in Landau. Möglich wurde dies mit Unterstützung seines Beraters Michael Serr in Abstimmung mit Cheftrainer Christian Tietz. „Es war mein absoluter Wunsch, die Reha in der Heimat und bei Mike Steverding zu machen, da ich dort professionelle und optimale Bedingungen vorfinde und vollstes Vertrauen in seine Arbeit habe“, sagt Schuler. Er hofft, im September wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Damit wird Schuler wie schon in der vergangenen Saison beim SCM-Gastspiel auf dem Betzenberg, seiner früheren Wirkungsstätte, am 26. August 2022 fehlen. „Bisher bin ich mit dem Verlauf der Reha sehr zufrieden, aber ich weiß, dass es noch ein weiter Weg ist, um wieder auf dem Platz zu stehen“, sagt Schuler.