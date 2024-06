Für die SWR-Sendereihe „Expedition in die Heimat“ wird ein Teil der Folge „Geschichten aus dem Elmsteiner Tal“ auch im Ziplinepark in Elmstein produziert. Die Moderatorin Anna Lena Dörr reist mit dem Kuckucksbähnel ins Tal und besucht unter anderem den Ziplinepark. Sechs Gäste werden gesucht, die gerne Teil der Produktion sein möchten und im Beitrag zu sehen sein werden. Termin ist Sonntag, 30. Juni, 10 Uhr. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06328 98494-60 oder per E-Mail unter info@zipline-elmstein.de. Der Ziplinepark Elmstein ist ein Abenteuerpark in idyllischer Waldlage mit 18 verschiedenen Seilstrecken und rasanten Seilrutschen. Der Park nutzt die natürliche Umgebung, um ein spannendes und sicheres Abenteuer zu bieten, ideal für Familien, Gruppen und individuelle Abenteurer.