Eine feine Nase haben Polizisten am Donnerstag bei einer Kontrolle in Neustadt bewiesen. Als sie ein Auto in der Adolf-Kolping-Straße stoppten, schlug ihnen der süße Geruch von Cannabis entgegen, als der Fahrer das Fenster öffnete. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer Marihuana geraucht hatte.

Vier Joints in der Tasche

Sowohl der 48-jährige Fahrer als auch sein 46-jähriger Beifahrer, beide unterwegs zur Spätschicht, wurden daraufhin genauer unter die Lupe genommen. Beim Beifahrer fanden die Beamten schließlich vier Joints. Der Fahrer musste letztlich eine Blutprobe abgeben und den Fahrzeugschlüssel wurde einer Bekannten übergeben, so die Polizei in einer Mitteilung.

Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, so die Polizei. Auf den Fahrer kommt zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Zudem werden die zuständigen Führerscheinstellen über den Vorfall informiert.