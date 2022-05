Sven Hoffmann, Beigeordneter des Landkreises Bad Dürkheim, ist beim Bezirksparteitag in Kerzenheim zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Rheinhessen-Pfalz gewählt worden. Er erhielt 91,4 Prozent der Stimmen. Hoffmann war bereits lange Jahre als Beisitzer im Bezirksvorstand vertreten. Weiterhin in dieser Funktion bleibt Elke Schanzenbächer aus Weisenheim am Berg, Beigeordnete der Verbandsgemeinde Freinsheim. Sie ist auch Kreisvorsitzende der Frauen-Union in der CDU. Kreisvorsitzender Markus Wolf zeigte sich stolz nach den Wahlgängen: „Unsere gute Arbeit im Bezirk wird anerkannt. Das zeigen die durchweg guten Zustimmungswerte deutlich“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Beim Parteitag wurde die Europaabgeordnete Christine Schneider zur neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Christian Baldauf, Fraktionsvorsitzender im Landtag, der nun auch Landesvorsitzender der Partei ist.