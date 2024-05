Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Landesligist SV Geinsheim kämpft weiterhin gegen den Abstieg. Noch ist fürs Team von Rudi Brendel der Ligaverbleib möglich. Der Trainer erzählt vom abgesagten Training, von Schnaken, Rollbraten und Essen für Gegner Knittelsheim.

Herr Brendel, am Montag haben Sie das Training ausfallen lassen. Lag's an den Schnaken, die im Moment in Massen rund um den Sportplatz am Wäldchen ihr Unwesen treiben? Oder was war der Grund?

(lacht)