Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Geinsheim hat in der Landesliga-Abstiegsrunde 0:1 (0:1) verloren. Die Chance, nächstes Jahr wieder in der Landesliga, aufzulaufen ist gering. Ein schwarzer Tag in vielen Bereichen.

Es gibt einen Satz von Ex-Bundesliga-Stürmer Jürgen „Kobra“ Wegmann, der die Sonntagspartie des SV Geinsheim gegen den SV Gimbsheim auf den Punkt bringt: „Erst hatten wir kein Glück,