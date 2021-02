„Los geht’s“ steht auf der Postkarte, die die Theke der Mira Salat- und Suppenbar ziert. Ab Montag verkaufen Annette Heß und Miriam Dous Suppen und Salate auf der Hambacher Höhe. Kunden können zwischen täglich wechselnden Gerichten wählen.

„Neben Eintöpfen werden wir auch Currys mit Reis, Gemüse und vielen Gewürzen sowie saisonale Salate für unseren Mittagstisch anbieten“, sagt Dous. Ganz coronakonform gibt es alle Speisen nur zum Mitnehmen, an Werktagen zwischen 11 und 19 Uhr.

Entweder können Kunden direkt vor Ort bestellen und mitnehmen, telefonisch oder auf der Internetseite. Die hellen Räume mit der großen Theke sollen nach dem Lockdown mit kleinen Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen.

Gastronomie noch Neuland

Zehn Monate haben sich Dous und Heß auf die Eröffnung vorbereitet. „Wir freuen uns riesig auf den Start, gerade weil es nicht so einfach war in der letzten Zeit“, erklärt Dous. Den Eröffnungstermin mussten die beiden Neustadterinnen mehrmals verschieben. Die Pandemie hat vor allem den Umbau immer wieder verzögert. Liefertermine wurden verschoben, einige Einrichtungsteile gab es gar nicht. „Aber wir üben uns im Improvisieren“, sagt die Ladeninhaberin. So fehlen Stehtische am Fenster, die große Tafel über der Theke oder Papierkörbe.

Aber für das Angebot zum Mitnehmen sind die Frauen gerüstet, auch wenn noch einiges unbekannt ist. Zum Beispiel die Bestellmengen. Schließlich ist die Gastronomie Neuland für Dous und Heß. Der Probelauf mit veganer Kürbissuppe, rotem Linseneintopf und Porree mit Hackfleisch lief jedenfalls ohne Probleme.