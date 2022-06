Die Kulturabteilung der Stadt Neustadt nimmt ihre im vergangenen Jahr mit einem Pilotkonzert im Weingut Schäffer in Hambach gestartete Konzertreihe „Sunset-Afterwork“ wieder auf und lädt in diesem Jahr sogar gleich zu zwei Events, bei denen aus stimmungsvoller Live-Musik regionaler Bands plus passender Verköstigung das perfekte Sommer-Party-Gefühl generiert werden soll.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 14. Juli, die Neustadter Gruppe „Time Out“ mit Frontmann Ralph Bachofner, einem Urgestein der Pfälzer Musikszene, und den beiden Rockladies Claudia Scherer und Katrin Oehlbach an den Mikros, die seit vielen Jahren zu den festen Größen bei Weinfesten, Partys und Club-Gigs in der Pfalz gehört. Weitere Musiker der Stammformation sind Rainer Dietz (Saxophon), Andreas Oehlbach (Drums), Markus Schmitt (Keyboards/Backing Vocals), Christian Stolina (Bass) und Bernd Masal (Gitarre). Die große Besetzung erlaubt ein vielseitiges Repertoire aus bekannten Rock-, Pop- und Soulklassikern. Veranstaltungsort ist der Herrenhof in Mußbach, wo auch Flammkuchen, Fingerfood und diverse Weine auf die Besucher warten.

Nach der Sommerpause, am Freitag, 30. September, folgt im Weingut Schäfer in Mußbach dann der zweite Open-Air-Gig mit „The Bombshells“ aus Landau, wobei dann auch noch zusätzlich ein Foodtruck mit südamerikanischen Speisen vorfahren soll. Der kulinarische Teil beginnt jeweils um 18 Uhr, die Konzerte folgen ab 19.30 Uhr. Karten (10/8 Euro) für beide Events gibt’s schon jetzt bei allen Ticket-Regional-Verkaufsstellen, unter 0651 9790722 oder www.ticket-regional.de.