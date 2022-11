Zum bundesweiten Aktionstag Suchtberatung unter dem Motto „Kommunal wertvoll“ wird die Suchtberatung Nidro Neustadt am Donnerstag mit einer stummen Theateraktion auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Zu finden sein wird das Nidro-Team am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr mit dem „Komamobil“ in der Hauptstraße (Höhe Stiftskirche). In einer Mitteilung von Nidro wird betont, dass „Suchtberatungsstellen vor Ort eine unverzichtbare Hilfe für suchtgefährdete und abhängigkeitskranke Menschen bieten. Damit leisten sie einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und zur Daseinsvorsorge“. Daher werde der Aktionstag genutzt, um in mehreren Städten auf die Hilfsangebote vor Ort und deren Arbeit hinzuweisen.