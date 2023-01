Auf der Suche nach einer Schlafmöglichkeit hat ein 23-Jähriger am Samstag die Polizei auf den Plan gerufen. Laut Polizeibericht hatte eine Passantin in den frühen Morgenstunden beobachtet, wie ein Mann in der Mandelgasse den Zaun einer Baustelle zur Seite geschoben hatte, um in den Rohbau zu gehen. Vor Ort trafen die Beamten auf den 23-Jährigen, der angab, einen Platz zum Schlafen zu suchen. Die Beamten verwiesen den Mann von der Baustelle. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.