Das privat betriebene Drive-in-Testcenter am Neustadter Cineplex-Kino im Quartier Hornbach ist am 30. November und 1. Dezember geschlossen. Ursache ist ein Sturmschaden, wie die Stadtverwaltung am Dienstagvormittag auf Bitte von Betreiber Frank Riffelmacher mitteilte. Wer getestet werden will oder muss, wird gebeten, eine der anderen Teststationen im Stadtgebiet zu nutzen.

Dazu gehören für Schnelltests die DRK-Station im Klemmhof, samstags von 8 bis 14 Uhr, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sowie das DRK-Schnelltestcenter beim Sportstudio Pfitzenmeier täglich von 8 bis 20 Uhr. Vor allem für PCR-Tests ist das Testcenter des DRK in der Speyerdorfer Straße gedacht, das montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr offen hat. Getestet wird unter anderem auch im Krankenhaus Hetzelstift (Eingang über Parkplatz Verwaltungsgebäude), und zwar montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr.