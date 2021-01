Sturmböen hielten am Donnerstagabend und am Freitagmorgen die Neustadter Feuerwehr auf Trab. Sie musste zu drei größeren Einsatzstellen ausrücken. Der erste Alarm erfolgte am Donnerstagabend um 17.30 Uhr aufgrund eines umgestürzten Bauzauns am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf. Der dortige Löschzug kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Die Neustadter Kameraden rückten anschließend gegen 22 Uhr aus. Eine Stunde lang waren sie wegen eines umgestürzten Gerüsts in der Martin-Luther-Straße im Einsatz. Der Sturm hatte aber noch nicht genug: Ein umgestürzter Baum in der Gustav-Nachtigall-Straße war der Grund für einen Alarm am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr. Der umgestürzte Riese hatte ein geparktes Fahrzeug sowie eine Dachabdeckung beschädigt und musste weggeräumt werden.