Nach über 40 Jahren kehrt die Sturmglocke in die Neustadter Stiftskirche zurück. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt hat, wird die etwa 30 Kilogramm schwere Bronzeglocke am Montag, 28. Juni, mit einem Spezialkran in den Laternenaufsatz des Südturms über der Stiftskirchenwohnung gehängt. Die Stadt stellt sie der Stiftskirchengemeinde als Dauerleihgabe zur Verfügung.

Die Sturmglocke ist laut Stadt die kleinste, dafür aber die älteste der insgesamt acht Glocken. Sie wurde 1894 in der Gießerei von Georg Hamm in Kaiserslautern hergestellt und wurde bei Feuer in der Altstadt vom Turmwächter geläutet. Derart alarmiert, sollte sich die Bevölkerung auf dem Marktplatz einfinden. Mithilfe einer Eimerkette wurde das Wasser aus dem nahen Speyerbach zu den Löschfahrzeugen der Feuerwehr transportiert.

Besucher dürfen läuten

Wegen des Telefons hatten Alarminstrumente wie die Sturmglocke später ausgedient. Jetzt soll sie eine weitere historische Attraktion sein: Bei Sonderführungen soll es unter anderem möglich sein, die Glocke von der Türmerwohnung aus per Seil zu Läuten.