Wetterexperten und Förster warnen angesichts der aktuellen stürmischen Wetterlage vor Ausflügen in den Wald, da man damit rechnen müsse, dass noch Bäume umfallen oder Äste abbrechen. Darauf haben auch einige Pfälzerwald-Vereine reagiert und ihre Hütten fürs Wochenende geschlossen. Dies gilt unter anderem für das Hohe-Loog-Haus des Hambacher Ortsvereins, wo auf eine Öffnung am Samstag und Sonntag verzichtet wird.

Das Weinbiethaus hatte bis Freitag Betriebsferien und will laut Dieter Neuwald, Pressesprecher der Gimmeldinger Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins, am Samstag wie geplant auch wieder öffnen. Allerdings habe man die Wetterlage auf dem Schirm und werde je nach Situation reagieren, so Neuwald. Denn klar sei, dass niemand in Gefahr geraten soll. So wird wohl auch beim Kalmithaus entschieden. Die Pächter waren am Freitag nicht erreichbar und hatten auf der Homepage keine Angaben gemacht, ob wegen der Sturmwarnung geschlossen wird.

Klausentalhütte öffnet

Thomas Hammer von der Klausentalhütte in Diedesfeld sagte auf Anfrage, dass er da sein und wie üblich öffnen werde. Da das Haus am Waldrand liege und die Gäste nicht erst durch den Wald laufen müssten, um zu ihm zu kommen, habe er sich für die Öffnung entschieden.

Einige Hütten sind aber ohnehin derzeit noch wegen der Wintersaison und aufgrund der weiterhin geltenden Corona-Vorgaben geschlossen – dies gilt unter anderem für die Deidesheimer Hütte. Die Totenkopfhütte soll ab März wieder an den Wochenenden geöffnet werden.