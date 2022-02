Sturmböen haben am Freitagabend ein Zelt der DRK-Drive-in-Teststation in der Chemnitzer Straße in Neustadt beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts gegen 19 Uhr über den Schaden informiert. Das Aluminiumgestell hatte sich so verbogen, dass das Zelt auf einer Seite eingeknickt war. Die Wehrleute zerkleinerten das Gestell mit Hilfe einer hydraulischen Schere. Gemeinsam mit dem DRK bauten sie die Planen ab – wegen weiterer angekündigter Sturmböen auch die am intakten Zelt.

Den Schaden beziffert DRK-Teststellen-Leiter André Willrich auf rund 1000 Euro. Bis einschließlich Montag, 21. Februar, bleibt die Teststelle geschlossen. „Weil für Sonntag noch einmal eine Sturmwarnung kam, werden wir uns erst am Montag – sofern das Wetter es zulässt – an den Wiederaufbau machen“, so Willrich auf Anfrage. Wenn alles gut gehe, könne die Teststation am Dienstag wieder in Betrieb gehen. Seit Samstag können sich Testwillige alternativ in der Speyerdorfer Straße im ehemaligen Aldi-Markt von 10 bis 16 Uhr PCR-testen lassen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Böen reißen Äste ab

Bereits drei Stunden vor dem Einsatz an der Corona-Teststelle waren die Feuerwehrleute am Freitagnachmittag in der Robert-Stolz-Straße wegen eines Sturmschadens gefragt: Dort hatte der Wind Äste einer Birke im Vorgarten eines Anwesens abgerissen. Da die Äste in der Krone hängengeblieben waren und auf Gehweg und Straße zu fallen drohten, entfernte die Feuerwehr sie über ein Hubrettungsfahrzeug, ebenso weitere Äste, die bereits morsch waren. Die Straße musste während des Einsatzes zwischen dem Rosengarten und der Martin-Luther-Straße eine Stunde lang halbseitig gesperrt werden.

In der Nacht auf Samstag meldete ein Nachtschwärmer über den Notruf, dass in der Moltkestraße ein Baum über der Straße hänge und auf ein gegenüberliegendes Hausdach stürzen könnte. Die Feuerwehr rückte an und gab Entwarnung: Der betroffene Baum war so schief gewachsen, dass die Stadt die Stelle bereits mit Warnschildern und Bodenmarkierung abgesichert hatte.

Sieben Einsätze in 19 Stunden

Insgesamt war die Neustadter Feuerwehr zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag sieben Mal im Einsatz – unter anderem auch zu einem Schwelbrand an einem Auto in Geinsheim und zu einer Notfalltüröffnung in der Pfalzgrafenstraße. Wobei für die in einem Mehrfamilienhaus aufgefundene Frau, die schon längere Zeit nicht mehr gesehen worden war, laut Feuerwehr jede Hilfe zu spät kam.