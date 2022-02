Der Sturm vom Sonntag hat auch in Neustadt Schaden verursacht. So stürzte nach Angaben der Feuerwehr am späten Abend eine rund zwölf Meter hohe Tanne in der Gimmeldinger Straße auf das Dach eines Wohnhauses. Dabei wurden der Kamin sowie eine Satellitenschüssel beschädigt, die Äste durchbohrten die Ziegeln mit der darunter liegenden Dampfsperre und kamen im ausgebauten Dachgeschoss zum Vorschein. Außerdem blockierte der Baum den Zugang zu dem dahinter liegenden weiteren Wohnhaus. Die Feuerwehr beseitigten den Baum, was einige Zeit dauerte, zudem wurde eine Einsatzkraft an der Schulter verletzt. Um das Dach zu sichern, musste der Hausbesitzer eine Fachfirma hinzuziehen. Den Schaden bezifferte die Feuerwehr auf eine Summe im fünfstelligen Bereich.