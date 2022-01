Am Montag um kurz vor sieben Uhr haben Bäume bedingt durch den starken Wind eine 20-Kilovolt-Leitung der Pfalzwerke Netz AG beschädigt, so dass es zu einem Stromausfall kam. Laut Pfalzwerke waren Teile von Esthal, Weidenthal, Elmstein und Harzhofen betroffen. In den meisten Fällen sei der Strom nur sechs Minuten weggeblieben, wenige Ortsteilen seien jedoch eine Stunde und zehn Minuten unversorgt geblieben. Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke habe die Stromversorgung schnellstmöglich wiederhergestellt.