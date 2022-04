Am Donnerstag soll Sturmtief „Nasim“ über Deutschland hinwegfegen. Auch in der Pfalz drohen schwere Böen, zum Teil sogar in Orkanstärke. Angesichts dieser Vorhersagen appelliert Förster Jens Bramenkamp vom Neustadter Revier Hohe Loog, nicht leichtsinnig zu sein und auf Waldausflüge zu verzichten, solange die Sturmwarnungen gelten. Der Sturm im Februar habe gezeigt, dass doch viele Äste abbrechen und zum Teil sogar Bäume umstürzen. Daher „sollte man auf den gesunden Menschenverstand hören und sich nicht unnötig in Gefahr bringen“, so Bramenkamp. Da es auch in der Nacht zum Freitag noch stürmisch sein soll, sollten die Bürger entsprechend auch über den Donnerstag hinaus vorsichtig sein. Im Zweifel „lieber eine Tour durch den Wingert“, rät Bramenkamp. Die Forstmitarbeiter könnten sich hingegen im Vorfeld nicht auf Stürme vorbereiten. „Wir müssen wie immer hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen und können erst im Nachgang Schäden beurteilen und beseitigen“, sagt Bramenkamp.