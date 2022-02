Der Sturm, der in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagmorgen durch Neustadt gefegt ist, hat auch beim Thema Müllentsorgung ein paar Probleme verursacht. In der Redaktion haben sich Leser gemeldet und über herumfliegende Gelbe Säcke geklagt. Zum Teil seien die Säcke sogar aufgerissen, und der Müll sei lose durch die Straßen getrieben. Auf Anfrage teilte der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) dazu mit, dass die Bürger bitte auf die Wettervorhersagen hören sollen. Soll heißen: Wenn es Sturm- und Unwetterwarnungen gibt, soll der abzuholende Müll nach Möglichkeit erst am Abholtag an die Straße gestellt werden – und nicht schon am Abend vorher. Außerdem wird empfohlen, insbesondere die leichten Gelben Säcke zu fixieren oder locker festzubinden, damit sie nicht herumfliegen können. Außerdem empfiehlt der ESN, geleerte Mülltonnen gleich wieder zurückzustellen, damit die leeren Tonnen nicht von Böen umgerissen werden.