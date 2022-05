Im Rahmen der bundesweiten Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ des Naturschutzbundes Deutschland veranstalten die Nabu-Gruppe Mittelhaardt und die Streuobst-AG Meckenheim am Freitag, 13. Mai, von 18 bis 20 Uhr eine Vogelzählaktion auf der Meckenheimer Streuobstwiese. Interessenten können sich daran in Kleingruppen oder auch einzeln beteiligen. Treffpunkt ist an der großen Pappel am Radweg von Meckenheim nach Böhl, etwa 400 Meter außerhalb des Dorfs. Anmeldung unter nabu.mittelhaardt@nabu-rlp.de. Mitgebracht werden sollten Ferngläser und Spektive. Parkmöglichkeiten bestehen in Seitenstraßen am Ortsausgang Meckenheim in Richtung Böhl. Der Nabu ruft zum 18. Mal zur „Stunde der Gartenvögel“ auf. Ziel der jeweils am zweiten Maiwochenende stattfindenden Aktion ist es, Trends bei den Vogelbeständen über die Jahre zu verfolgen.