Eigentlich war das erste Stummfilmfestival in St. Martin am 19./20. Juni in großem Rahmen geplant, doch Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb wird alles jetzt als Livestream unter www.kunstpfade.de präsentiert. Dabei ist am Freitag, 19. Juni, ab 18.30 Uhr zunächst schwedische Komödie „Erotikon“ aus dem Jahr 1922 zu sehen (unser Foto), die, anders als der Titel vermuten lässt, nach heutigen Maßstäben absolut jugendfrei ist. Das Besondere dabei: fünf PfälzerInnen der örtlichen Theatergruppe vertonen den Film über „Zoom“ live und ziemlich improvisiert. Einen Tag später, am Samstag, 20. Juni, um 18.30 Uhr, werden die Jazzmusiker Erwin Ditzner und Paata Demurishvili dann das schwedische Stummfilm-Drama „Terje Vigen“ live vertonen. Das Besondere hier: Beide Musiker haben den Film vorher nicht gesehen und reagieren live auf die dramatischen Verwicklungen des Schwarzweiß-Abenteuers. Die Ergebnisse beider Sessions sollen auch auf Youtube veröffentlicht werden.