„Wir sind die einzigen Leute, die man kostenlos beleidigen darf.“ So beurteilte Thorsten Gerhard Braun (Maikammer), Obmann des Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt und damit auch für Fußball-Spiele in Neustadt und Umgebung zuständig, das Verhältnis zu manchen Zuschauern. Die Erfahrungen des Fußball-Unparteiischen Braun gelten auch für andere Sportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball und Hockey.

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat im zweiten Teil des Sportentwicklungsberichts für Deutschland einen Blick auf die Schieds- und Kampfrichter geworfen. Von den 51.888 laut Studie aktiven Unparteiischen im Fußball (2019) hatten 3422 an der Umfrage teilgenommen (6,6 Prozent). Vom Deutschen Ruderverband, der 210 Referees stellt, hatten 109 ihre Zettel ausgefüllt. „Alles in allem zeigten sich die Schieds- und Kampfrichter im Schnitt sehr zufrieden mit ihrer Tätigkeit“, heißt es in der Studie. Allerdings geben die Befragten an, dass sie sich in dieser Tätigkeit bereits häufiger beleidigt oder diskriminiert gefühlt haben. Dabei fällt der Fußball aus dem Gesamtbild: Die durchschnittliche Häufigkeit dieser Fälle liegt um einiges höher als bei anderen Sportarten. Dabei sind die Gründe, warum bei den Betroffenen ein Gefühl der Diskriminierung aufkam, über alle Sportarten hinweg sehr ähnlich. Jeweils fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie sich aufgrund ihres Alters und ihres Geschlechts herabgesetzt fühlte. Auch die ethnische Herkunft spielt eine Rolle.

„Komplexes Schiedsrichterwesen“

Als Hauptmotivation für ihre Tätigkeit geben die befragten Unparteiischen an, dass ihre Arbeit als Dienst am Gemeinwesen sehen und sie einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisteten. Finanzielle Gründe spielten in der Umfrage dagegen keine Rolle.

Der Bericht legt dar, wie „komplex und vielschichtig das Schieds- und Kampfrichterwesen in Deutschland und die darin engagierten Personen“ sei. Es gebe keine allgemeine Handlungsanweisungen, die einzelnen Verbände müssten jeweils differenzierte Strategien entwerfen, um ihren Schiedsrichtern zu helfen. Es bleibt abzuwarten, ob und welche Sportarten auf diese Studie reagieren. Der Satz von Schiedsrichterobmann Thorsten Gerhard Braun bleibt also vorerst im Raum stehen.