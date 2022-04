Die Pfalzwerke Netz AG führt laut eigener Mitteilung dringende Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz in Maikammer durch. Die Wartungsarbeiten erfolgen in der kommenden Woche ab Dienstag, 5. April, bis Mittwoch, 6. April, in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Arbeiten nicht möglich, teilt die Pfalzwerke Netz AG weiter mit. Die Stromversorgung wird mithilfe eines Ersatzstromaggregat gewährleistet.

Für Rückfragen steht die Pfalzwerke-Hotline unter Telefon 0621 585-2010 und E-Mail kundencenter@pfalzwerke-netz.de, zur Verfügung.