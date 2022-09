Bei der Sommertour von Oberbürgermeister Marc Weigel war im August in Duttweiler zur Sprache gekommen, dass das Stromnetz im Weindorf aufgrund der vielen oberirdischen Leitungen nur eine begrenzte Leistungsfähigkeit habe. Darüber wurde diskutiert, weil sich Bürger nach einer flächendeckenden Ausstattung aller Dächer in Duttweiler mit Photovoltaik-Anlagen und der möglichen Einspeisung ins Stromnetz erkundigt hatten. Die Verwaltungsspitze um Weigel hatte dazu erläutert, dass das Netz in Duttweiler aufgrund der aktuellen Infrastruktur nur begrenzt leistungsfähig sein.

Die Diskussion von diesem Abend hat nun der Ortsbeirat am Dienstagabend aufgegriffen. Laut Ortsvorsteher Kay Lützel „wollen wir nun das Gespräch mit den Stadtwerken suchen und uns auf dem Weg um Stromleitungen im Boden bemühen“. Möglich sei dies, so Lützel, wenn in zwei, drei Jahren der Glasfaser-Ausbau in Duttweiler und speziell in der Dudostraße beginnen soll. „Unsere Überlegung ist: Wenn die Dudostraße dann ohnehin aufgerissen werden muss, könnte man doch auch die oberirdischen Stromkabel in die Erde verlegen und unser Stromleitungsnetz damit mit Blick auf Photovoltaik ertüchtigen. Wir wollen dabei also zwei Themen angehen“, so Lützel.