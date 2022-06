In Teilen von Deidesheim und Niederkirchen ist in der Nacht auf Freitag vorübergehend der Strom ausgefallen. Das teilen die Stadtwerke Deidesheim mit. Der Bereitschaftsdienst sei kurz nach 1.30 Uhr alarmiert worden. Die Techniker seien innerhalb von kurzer Zeit vor Ort gewesen, um nach der Ursache zu suchen. Zwei Teams seien im Einsatz gewesen, in jedem Ort eines. Schnell sei klar gewesen, dass es zwei Schadstellen geben musste, eine in Deidesheim und eine in Niederkirchen, so die Werke. In beiden Fälle habe es an einem Mittelspannungserdkabel einen Defekt gegeben – in Deidesheim in der Nähe der Trafostation bei der IGS, in Niederkirchen in der Jahnstraße. In Niederkirchen sei die Versorgung gegen 3.45 Uhr wiederhergestellt gewesen, im gesamten Netz um 4.30 Uhr. Die defekten Kabel werden nun repariert.