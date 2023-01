Ein lautes Knallgeräusch und ein heller Lichtschein im Wald nahe Elmstein waren laut Polizeibericht die Ursachen, dass sich mehrere Anwohner am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr meldeten. Wenig später fiel in den Elmsteiner Ortsteilen Iggelbach, Röderthal und Schafhof der Strom aus. Die Feuerwehr und der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke rückten aus und fanden den Grund für den Stromausfall schließlich im nahen Wald: Ein Baum war vermutlich aufgrund des starken Windes auf eine Stromleitung gefallen und hatte diese beschädigt. Gegen 1.20 Uhr war die Leitung laut Polizei schließlich repariert und die Stromversorgung wieder hergestellt. Die Polizei Neustadt zeigte während des Stromausfalles mit mehreren Polizeikräften durchgehend Präsenz in der Gemeinde und stand Einwohnerinnen und Einwohnern als Ansprechpartner zur Verfügung.