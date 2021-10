In Teilen von Neustadt war am Donnerstagmorgen die Stromversorgung unterbrochen. Die Ursache war nach Angaben der Stadtwerke ein Erdschluss im 20.000 Volt-Netz. Dieser habe dazu geführt, dass ein Schutzschalter in der Übergabestation zum vorgelagerten Netz ausgelöst wurde. Daraufhin habe das Schutzsystem automatisch eine Störmeldung an das Netzleitsystem der Stadtwerke abgesetzt. Um die Stromversorgung wieder aufzubauen, sei ein Netzteam der Werke sofort vor Ort gewesen. Vom Stromausfall betroffen waren demnach Teilbereiche im Osten von der Stadt, darunter die Straßenzüge Adolf-Kolping-Straße, Spitalbachstraße, Friedrich-Olbricht-Straße, Nachtweide und Rosslaufstraße. Um 9.35 Uhr war die Stromversorgung laut Werken wieder gesichert. Noch am Donnerstag soll es gezielte Kabelmessungen geben, um die Schadstelle zu orten und zu beheben.