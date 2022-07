Zwei Notstromaggregate der Stadtwerke Neustadt sorgen derzeit dafür, dass es mit der Stromversorgung in Mußbach klappt. Wie der technische Geschäftsführer Holger Mück informierte, sind Erdschlüsse im 20-Kilovolt-Ring durch Mußbach die Ursache des Defekts. Ein Erdschluss ist eine Störung durch einen nicht beabsichtigten Kontakt eines stromführenden Leiters mit dem Erdreich oder geerdeten Teilen, sodass ein übermäßig hoher Strom durch den Leiter fließt. Einen ersten Erdschluss hatte es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr gegeben, gefolgt von einem zweiten einige Stunden später. Das Gleiche geschah im Lachener Netz. Während die Stadtwerke-Mitarbeiter in Lachen den Schaden schnell beheben konnten, dauern die Arbeiten in Mußbach seit der Nacht auf Freitag an. Um die Haushalte mit Strom zu versorgen, ersetzen deshalb die Notstromaggregate die fünf Trafostationen. Mück geht davon aus, dass die Schäden am Wochenende beseitigt sind und die Aggregate dann wieder abgestellt werden können.