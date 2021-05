Ein umgeknickter Baum, der auf eine Stromleitung fiel, hat am Montag um 19.20 Uhr zu einem Stromausfall in etlichen Talgemeinden geführt. Laut Pfalzwerke Netz AG waren Teile von Elmstein, Esthal, Helmbach, Frankeneck und Erfenstein betroffen. Der Baum habe einen Seilriss verursacht, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Dauer des Stromausfalls habe zwischen fünf Minuten und gut zwei Stunden gelegen. Ein Umspannpunkt in Esthal sei vier Stunden und 22 Minuten lang betroffen gewesen, so die Pfalzwerke.