Zahlreiche Haushalte im Süden von Haßloch waren am Dienstagabend zwischen 20 und 22 Uhr von einem Stromausfall betroffen. Ursache war nach Angaben der Gemeindewerke ein Kurzschluss in einer Mittelspannungsanlage. Im Neubaugebiet „Südlich der Rosenstraße“, im Bereich der Kirchgasse und in der Wehlache war der Saft aus der Dose bis zu zwei Stunden lang weg. Ein Teil der Kunden hatte gegen 21 Uhr wieder Strom, die anderen nach und nach. Mitarbeiter der Gemeindewerke reparierten den Schaden nach dem Kurzschluss im Laufe des Mittwochs.