Nach dem starken Schneefall war die Stromversorgung in Neustadt und der Region beeinträchtigt. Viele Störungen wurden im Verlauf des Samstags behoben. In der Verbandsgemeinde Lambrecht waren einige Haushalte aber auch am Sonntag noch ohne Strom.

Mehrere Störungen im Hochspannungsnetz infolge der starken Schneefälle haben am Samstag das Bereitschaftsteam der Stadtwerke Neustadt beschäftigt. Wie Geschäftsführer Holger Mück am Sonntag informierte, waren um 9.38 Uhr die jeweiligen Schutzschalter ausgelöst worden. Dadurch wurde die Stromversorgung im Bereich südlich der Bahnlinie, Landauer Straße und Innenstadt (Marktplatz) sowie in Teilen von Haardt, Gimmeldingen und Königsbach unterbrochen. Ursache sei vermutlich ein Isolationsfehler eines Hochspannungskabel gewesen, der durch die dann ausgelöste Spannungsverschiebung weitere Fehler hervorgerufen habe. Die genauer Ursache lasse sich erst in den nächsten Tagen ermitteln.

Das zwölfköpfige Bereitschaftsteam konnte laut Mück die Fehler nach und nach eingrenzen und die Versorgung wiederherstellen. Störungen habe es sowohl in der Strom- als auch in der Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung gegeben. Die Bereiche südlich der Bahn/Landauer Straße hatten demnach bereits gegen 10.30 Uhr wieder Strom. Haardt, Gimmeldingen und Königsbach folgten bis auf kleinere Teilbereiche gegen 13.30 Uhr. Zuletzt wurde laut Stadtwerken die etwas schwierigere Fehlersuche in der Innenstadt beendet. Die Reparaturen sollen im Laufe der Woche erfolgen.

Noch ohne Strom

Etliche Versorgungsprobleme hatte es zudem im Netzgebiet der Pfalzwerke gegeben. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der überwiegende Teil im Lauf des Samstags behoben worden. Ein kleiner Teil blieb aber noch unversorgt, bis Einbruch der Dunkelheit sei weitergearbeitet worden. Bis Sonntag, 9 Uhr, waren noch rund 2100 Menschen ohne Strom. Laut Pfalzwerken waren nicht jeweils ganze Gemeinden, sondern zumeist Ortsteile betroffen gewesen. Im Neustadter Umland waren dies vor allem die Talgemeinden.

Am Sonntagvormittag waren noch etwa 2100 Menschen betroffen, vor allem im Bereich Elmstein und Esthal. „Unsere Kollegen arbeiten gemeinsam mit Ausholzungsunternehmen weiter mit allen Kräften an der Störungsbehebung“, hieß es von Seiten der Pfalzwerke. Gegen 16 Uhr waren bis auf drei Ortsnetzstationen wieder alle störungsfrei. Die noch fehlenden und die davon betroffenen Haushalte in Iggelbach und Neidenfels sollten bis spätestens 18 Uhr ans Netz gehen.