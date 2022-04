Am Mittwoch wird von 9 bis voraussichtlich 15 Uhr der Strom in der Hausbergstraße, Dellchenstraße und Bahnhofstraße in Frankeneck abgestellt. Nach Angaben der Stadtwerke Lambrecht müssen nach den Stromausfällen des vergangenen Wochenendes infolge der starken Schneefälle die Provisorien der Stromversorgung abgebaut und die richtigen Anschlüsse wieder hergestellt werden. In Lambrecht hatte es in den vergangenen Tagen infolge des Wintereinbruchs keine Stromausfälle gegeben.