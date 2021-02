Bis zu drei Stunden ist am Mittwochabend in Meckenheim der Strom ausgefallen. Die Stadtwerke Neustadt, die für die Betriebsführung zuständig sind, gehen davon aus, dass eine Überlastung des Netzes der Grund für die Störung war. Die Lichter gingen um 18.25 Uhr aus, der Rufbereitschaftsdienst der Stadtwerke wurde darüber durch eine Störmeldung automatisch informiert. „Wir waren mit fünf Leuten vor Ort und ganz schön am Rotieren“, erzählt Holger Mück, technischer Geschäftsführer der Werke. Wenn ein Schutzschalter ausgelöst werde und damit der Strom ausfalle, liege das meist daran, dass ein Stück Leitung defekt sei. Die Arbeit vor Ort habe jedoch gezeigt, dass dies in Meckenheim nicht der Fall ist. Auch eine Baustelle im Stromnetz des E-Werks schied als Ursache aus. Deshalb gehen die Stadtwerke davon aus, dass eine übermäßige Belastung, die vermutlich mit der Kälte zusammenhänge, zu dem Stromausfall geführt habe. „Vielleicht sind in einigen Haushalten Elektro-Heizungen oder Saunen eingeschaltet worden“, so Mück. Die Stadtwerke nähmen jetzt Lastmessungen vor und überprüften außerdem die Schutzgeräte in der Übergabestation zum Netzbetreiber.