In der Nacht auf Mittwoch gab es in verschiedenen Gemeinden entlang einer 20-KV-Leitung der Pfalzwerke gegen 1.30 Uhr einen Stromausfall, der je nach Gemeinde zwischen vier und 54 Minuten dauerte. Betroffen waren Ruppertsberg, Meckenheim, Deidesheim und Mußbach. Das bestätigte am Mittwoch Patrick Schilling, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken Neustadt. Die Ursache sei ein Defekt in der Übergabestation in Ruppertsberg gewesen. Dort wird der Strom aus der Hochspannungsleitung der Pfalzwerke abgegeben an das Ortsnetz. Der Defekt habe auch Auswirkungen auf andere örtliche Netze entlang dieser 20-KV-Leitung gehabt, so Schilling. Federführend bei der Behebung des Defekts seien die Pfalzwerke gewesen. Die Stromunterbrechung habe nichts zu tun mit dem dreistündigen Stromausfall am Abend des 10. Februar in Meckenheim, betonte der Stadtwerke-Abteilungsleiter. Dieser Ausfall sei auf eine hohe Stromlast in Verbindung mit einer baustellenbedingten Schaltung zurückzuführen gewesen. „An der Sache sind wir dran“, sagte Schilling.