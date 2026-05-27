Der Solarpark in Lachen-Speyerdorf war vor 20 Jahren ein Pilotprojekt. Nun geht es dort weiter – erneut soll mit der runderneuerten PV-Anlage Geschichte geschrieben werden.

Wer auch immer den Termin am Mittwochnachmittag für die Inbetriebnahme des Solarparks an der Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf vor Wochen und Monaten organisiert hat: Die Person hat ein äußerst glückliches Händchen bewiesen. Denn passend zum Thema Photovoltaikanlage war fast keine Wolke am Himmel, die Sonne schien fleißig und sorgte so auf Anhieb für die gewünschten Erträge. Diese Umstände waren sozusagen das Sahnehäubchen zum Abschluss des Repowering der Anlage. Den Solarpark gibt es nämlich schon seit 22 Jahren. Da die Förderung für die Produktion erneuerbarer Energie dort Ende 2024 ausgelaufen war und die Module zwar noch funktionierten, aber das Gesamtkonstrukt doch seine Lebensdauer erreicht hatte, wurde überlegt, wie man alles wieder fit bekommt und an aktuelle Bedingungen anpasst. Die Fachleute nennen das Repowering.

Vor einem Jahr waren die Weichen dafür gestellt worden. Es wurde eine neue Betreibergesellschaft gegründet. Im Boot der Solarpark Neustadt GmbH sind mit je 50 Prozent die Pfalzwerke und die Stadtwerke Neustadt. Die Verantwortlichen verdeutlichten am Mittwochnachmittag, wie stolz sie auf das Projekt sind. Sie erinnerten an die Anfänge vor über 20 Jahren, als der 70.000 Quadratmeter große Solarpark als damals größte Freiflächenanlage Deutschlands in Betrieb ging. Die sieben Teilanlagen kamen bisher zusammen auf eine Leistung von zwei Megawatt. Nun zeige man, dass man erneut Maßstäbe setze, da in Lachen-Speyerdorf aus den Anfängen der Solarenergie eine Lösung in Sachen erneuerbare Energien von morgen entstanden sei. Ein weiterer zentraler Akteur dabei: Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft WEG. Ihr gehört das Gelände, denn die WEG war vor 25 Jahren vor dem Hintergrund der Konversion in Lachen-Speyerdorf gegründet worden. Die WEG verpachtet die Fläche.

Strom für 2000 Haushalte

Um Punkt 15.16 Uhr drückten die Verantwortlichen schließlich den Buzzer und nahmen somit die runderneuerte Anlage in Betrieb. Pfalzwerke-Vorstand Dominik Habig sprach von einem Moment „großer Freude und einer besonderen Ehre“. Denn vor 20 Jahren habe man mit der Anlage schon Geschichte geschrieben. „Heute haben wir wieder ein Vorzeigeprojekt.“ Habig führte das auf mehrere Faktoren zurück: Zum einen ermögliche man, dass eine bestehende Anlage weiterbetrieben werden könne. Zum anderen habe man durch den Einbau neuer Module die Leistung von zwei auf 4,6 Megawatt gesteigert, sie also „mehr als verdoppelt“. Für Habig ist dieses Engagement auch eine zentrale Botschaft mit Blick auf die Energiewende, die eine „Herausforderung von historischer Dimension“ sei. Habig sprach beim Solarpark von einem „Musterbeispiel und Modellvorhaben“. Die Pfalzwerke wollen auch bei anderen bestehenden Anlagen das Thema Repowering angehen, denn damit steigere man „Effizienz und Leistung“. Dass zum Start die Sonne so scheine, stimme ihn zuversichtlich, so Habig.

Blick auf die Anlage an der Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf. Foto: Kai Mehn

Mit dem Solarpark sollen pro Jahr 5,5 Millionen Kilowattstunden Solarstrom erzeugt werden, womit 2000 Haushalte versorgt werden können. Ins Repowering wurden zwei Millionen Euro investiert. Holger Mück, Geschäftsführer der Stadtwerke, nannte die Daten und verwies damit auch darauf, dass in Neustadt die Energiewende nicht nur Gegenstand von Überlegungen sei, sondern tatsächlich umgesetzt werde. Wichtig sei aus seiner Sicht insbesondere, dass man einen bestehenden Standort ohne zusätzlichen Flächenverbrauch in die Zukunft führe. Für ihn sei das zentral, denn die Energiewende sei nicht nur über Neubauten zu schaffen, „wir müssen auch bestehende Anlagen fit für die Zunft machen“. Er dankte den Pfalzwerken für die Zusammenarbeit in der Betreibergesellschaft. „Wir bündeln kommunale und energiewirtschaftliche Kompetenzen“, so Mück. Die jetzt runderneuerte Anlage sei „ein starkes Signal für Neustadt“.

„Müssen uns unabhängig machen“

Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel wies auf die „gewaltigen Herausforderungen“ hin, die die Energiewende für die Kommunen bedeute. Angesichts der Weltlage „müssen wir uns aber unabhängiger machen bei der Energieversorgung“. Seiner Meinung nach müsse das Ziel eine „national autarke Energieversorgung sein, um nicht zum Spielball“ von anderen zu werden. Für Neustadt trage der Solarpark dazu bei, noch wichtiger werde aber die jetzt anstehende Realisierung der großen PV-Freiflächenanlage im Benzenloch. Weigel betonte, dass es mit Blick auf die Herausforderungen der Energiewende ein „falsches Signal“ gewesen wäre, die alte Anlage abzubauen. Dass man diese nun fit für die Zukunft gemacht habe, sei „symbolträchtig“. Er lobte die Kooperationsbereitschaft von Stadtwerken und Pfalzwerken und ergänzte, dass in Deutschland auch die Stromnetze ertüchtigt und ausgebaut werden müssten, damit die CO 2 -freie Stromerzeugung flächendeckend umgesetzt werden könne.

Rolf Luley, Bereichsleiter Business Solution bei den Pfalzwerken, war schon bei der Inbetriebnahme 2004 mit dabei. Für ihn sei der Solarpark ein Herzensprojekt. Er erinnerte an den Wandel in der Gesellschaft. Vor 22 Jahren sei die Investorensuche knifflig gewesen, da Photovoltaik als „Teufelszeug“ galt. Nun habe man ein „tolles, nachhaltiges Repowering“ erreicht. Luley sprach von einem „wirklichen Vorzeigeprojekt“, das für die Pfalzwerke zu einem Geschäftsmodell werden könne.