Die Streuobstwiesen am Eichelberg müssen als Biotop gesichert werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Nach einer Bestandsaufnahme müsse ein Entwicklungskonzept erarbeitet werden. Damit beauftragt werden soll Peter Straub aus St. Martin. 2019 war bereits ein Beweidungskonzept beschlossen worden, um ein „Heranrücken“ des Waldes zu verhindern. Die Wiesen am Südhang sind laut Verwaltung in einem sehr guten Zustand. Um diesen auch am östlichen Haardtrand zu erreichen, bedürfe es einer fachkundigen Vorgehensweise. Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) wies im Gemeinderat darauf hin, dass die Flächen auch als Ausgleichsflächen wichtig sind.