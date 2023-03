Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neustadter sorgen sich um den Zustand großer Bäume nach der langen Hitzeperiode. Sie beklagen, dass die Blätter sich schon verfärben. Ein Kritikpunkt dabei: Die Stadt kümmere sich nicht und gieße zu wenig.

Mal ist es die große Platane am alten Turnplatz, mal die große Trauerweide am Kreisel in Lachen-Speyerdorf. Wer die Bäume nach der langen Hitze- und Trockenperiode in den