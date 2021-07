Am Kriegerdenkmal in der Neustadter Fußgängerzone sind am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr zwei Personengruppen in Streit geraten. Auslöser des Zoffs: Es wurde die Herausgabe einer Zigarette gefordert, was der Angesprochene aber verweigerte. Der Streit eskalierte schnell. Schließlich wurde ein 29-Jähriger von drei Unbekannten angegriffen und verletzt. Der Neustadter klagte nach der Attacke über Schmerzen im Kiefer und Gesicht. Die Täter flüchteten in Richtung Badstubengasse/ Kellereistraße. Die Fahndung verlief erfolglos. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321/8540.