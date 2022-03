Im Streit um die Abrechnungsbescheide für das Sanierungsgebiet Meckenheim wird es punktuelle Änderungen am Gutachten geben. Dieses ist Grundlage für die Festlegung der Ausgleichsbeiträge für Wertsteigerungen.

Das sagte am Dienstag auf Anfrage Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU), nachdem am Montag ein Gespräch mit dem Gutachterausschuss des Katasteramtes Rheinpfalz stattgefunden hat. Das Treffen war organisiert worden, weil viele Anwohner, die Ausgleichsbeiträge zahlen sollen, die Wertsteigerung nicht nachvollziehen können. Bei einer Bürgerversammlung blieben etliche Fragen offen, die bei diesem Gespräch geklärt werden sollten.

Genauere Auskünfte über die Ergebnisse wollte Lubenau am Dienstag noch nicht geben, kündigte das aber für einen späteren Zeitpunkt an. Er wolle gemeinsam mit dem Gutachterausschuss und der Gemeinde Meckenheim informieren und auch die Ratsmitglieder in Kenntnis setzen, sagte er. Unterdessen teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit, dass es „denkbar“ sei, dass Verbesserungen außerhalb des Sanierungsgebietes in die Ausgleichsbeiträge einbezogen würden. Dies war eine der offenen Fragen der Anwohner. Das Prüfen von Ausgleichsbeiträgen sei ein „sehr komplexer Vorgang“, schreibt die ADD.