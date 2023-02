Zu einem handfesten Streit wegen Miet- und Nebenkosten ist es am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Maikammer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 57-Jähriger seine 44 Jahre alte Partnerin während des Konflikts auf Arme und Rippen geschlagen. Die Frau rief daraufhin die Beamten, die versuchten, den Streit zu schlichten, und ein Näherungs- sowie Kontaktverbot aussprachen. Nun muss sich der Mann wegen Körperverletzung verantworten.