Die derzeitige Maskenpflicht beim Betreten eines Einkaufsmarktes sorgt zuweilen für Diskussionen. Vor allem dann, wenn es um Kunden geht, die per Attest aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreit sind.

Eine RHEINPFALZ-Leserin ist bereits mehrfach von anderen Kunden in Neustadter Märkten angesprochen worden, weil sie keine Maske trägt. Sie verweist dann stets auf ihr Attest, was nicht immer auf Verständnis stößt (wir berichteten am 22. Mai). Daher fühlt sie sich stigmatisiert und ausgegrenzt.

Jetzt wurde sie am Freitag aus dem Media-Markt im Weinstraßenzentrum verwiesen, weil sie keine Maske trug. „Die Mitarbeiterin hat überhaupt nicht interessiert, dass ich ein Attest habe“, empört sich die Dame am Telefon. Man habe sie aufgefordert, zumindest ein Gesichtsvisier aufzusetzen. Dazu sei sie aber nicht bereit.

Aus dem Markt gewiesen

„Ich bin ausdrücklich aus medizinischen Gründen von dieser Auflage ausgenommen, dann trage ich auch kein Visier“, so die Neustadterin, die sich vergeblich bei einem Vorgesetzten der Verkäuferin im Media-Markt beschwerte und nach dem Disput aus dem Markt gewiesen wurde.

Die Vorgehensweise bestätigt Media-Markt-Geschäftsführer Christian Tuscher auf Anfrage: „Wir haben Verständnis für Leute, die mit Attest nachweisen, dass sie keine Maske tragen können. Dann ist es aber trotzdem zumutbar, ein Visier, das wir selbstverständlich zur Verfügung stellen, aufzuziehen.“ Das sei zum Schutz seiner Mitarbeiter und der Kunden. Problem sei auch, dass zunehmend Kunden auf ein Attest verweisen würden, es aber überhaupt nicht dabei hätten und zeigen könnten.

Mit Ordnungsamt abgesprochen

Diese Vorgehensweise mit dem Visier habe man auch mit dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung so abgesprochen. „Die kontrollieren fast alle zwei Tage bei uns, ob die Corona-Regeln auch eingehalten werden“, legt Tuscher Wert auf die Vorgaben. Wer sich nicht daran halte, müsse den Markt verlassen. Seine Mitarbeiter hätten sich vollkommen korrekt verhalten und nach seinen Anweisungen gehandelt.

„Hausrecht grenzwertig“Die Leserin ist verärgert und will den Media-Markt künftig meiden: „Ich hätte viel Geld dort ausgegeben, aber das ist ja wohl nicht gewünscht.“ Den Hinweis auf das Hausrecht hält sie rechtlich für grenzwertig. Der Media-Markt sei doch auch ein öffentlicher Raum. Ein Betretungsverbot widerspreche doch dem Grundsatz der Gleichbehandlung.

Hausrecht zählt

Dem widerspricht Hanno Scherer, ehemaliger Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes der Pfalz und Rechtsanwalt: „Ein Einzelhandelsgeschäft ist kein öffentlicher Raum. Der Betreiber hat immer das Hausrecht und muss auch nicht begründen, wenn er jemand aus dem Laden verweist.“ Er könne die Haltung des Media-Markt-Geschäftsführers sehr gut nachvollziehen. „Wir sind in einer Pandemie, da ist Rücksichtnahme und der Schutz von Mitarbeitern und anderen Kunden eine Selbstverständlichkeit“, so Scherer.