Die Brücke am Ehrenfelsen in Elmstein sorgt weiter für Verdruss. Ist sie überhaupt geeignet, damit die Feuerwehr in das kleine Wohngebiet hineinkommt? Das wurde nun überprüft.

Die Vorgeschichte: 2018 wurden bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung der Brücke erhebliche Schäden gefunden. Es folgteein mehrjährigesHin und Her, bis die Brücke, die die einzige Zufahrt zur Straße Am Ehrenfelsen ist, 2025 komplett erneuert wurde. Nach einem RHEINPFALZ-Bericht über Kritik von Bürgern an der Ausführung meldete sich ein Anwohner, Marc Schmidt, mit weiteren Kritikpunkten.

Schmidt kritisiert beispielsweise, dass eine Behelfsbrücke, die vor Beginn der Bauarbeiten angelegt wurde, über einen Teil seines Grundstücks verlaufe. Auch werde auf seinem Grundstück Baumaterial gelagert, zum Beispiel Kies – ohne dass er zuvor gefragt worden sei. Auf mehrfache Versuche, Bürgermeister Rene Verdaasdonk zu erreichen, habe dieser nicht reagiert.

Verdaasdonk: Entschädigung wurde nicht angenommen

Der Bürgermeister räumt ein: „Es war mein Fehler, dass die Behelfsbrücke teils auf privatem Gelände liegt.“ „Auf kurzem Dienstweg“ habe er in Absprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht entschieden, dass die Behelfsbrücke errichtet wird, damit die Anwohner während der Bauarbeiten eine Zufahrt zu ihren Grundstücken haben. Er habe nicht gewusst, dass dafür privates Gelände benötigt wird. Nachdem er das im Nachhinein erfahren habe, habe er sich mit dem Grundstücksbesitzer in Verbindung gesetzt, sich entschuldigt und eine Entschädigung angeboten. Beides sei nicht angenommen worden. Baumaterial werde auf dem Gelände nicht gelagert, der Kies diene vielmehr zur Abböschung der Brücke, so Verdaasdonk.

Nach seinen Angaben wurde die Behelfsbrücke gelegt, weil während der Bauphase kein Gelände zum Parken der Autos der Anwohner zur Verfügung gestanden habe, führt der Bürgermeister weiter aus. Gerade Schmidt sollte mit der Behelfsbrücke geholfen werden, sagt Verdaasdonk. Denn der fahre ein E-Auto, das er an einer Ladesäule auf seinem Grundstück auflade. Ohne die Behelfsbrücke wäre das während der Bauphase nicht möglich gewesen. Allerdings behauptet Schmidt, von der Behelfsbrücke in dieser Hinsicht gar nichts gehabt zu haben: Sie sei für sein Auto nicht breit genug, deshalb habe er nicht an die Ladesäule fahren können.

Schmidt zufolge hat ein Ehepaar eine Fläche zum Parken angeboten, doch niemand bei der Verwaltung habe darauf reagiert. Dem widerspricht die Verbandsgemeindeverwaltung. „Wir haben bei einer Familie bezüglich Parkmöglichkeiten angefragt. Dies wurde durch die Familie abgelehnt“, so Andreas Rapp, Leiter des Fachbereichs Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung. Parkplatz-Angebote aus den Reihen der Anwohner wiederum seien der Verwaltung nicht bekannt.

Verfüllmaterial „nicht fachgerecht verdichtet“

Einig sind sich Verdaasdonk und Schmidt, dass die Baufirma, die die neue Brücke errichtet hat, schlecht gearbeitet habe. Bei den Arbeiten seien die Wasser- und die Abwasserleitung beschädigt worden, sagt der Anwohner. Das sei so nicht richtig, entgegnet Rapp. Allerdings sei der Unterbau der Brücke nicht fachgerecht verdichtet worden. Das habe dazu geführt, dass sich das Material nach kurzer Zeit gesetzt habe, dabei habe sich die Lage einer Entwässerungsleitung geändert. Inzwischen habe die Baufirma auf eigene Kosten die Leitung neu verlegt, teilt Rapp mit.

Bei Regen oder feuchtem Wetter stehe auf der Brücke Wasser. Das sei früher nicht der Fall gewesen und dürfe auch nicht sein, so Schmidt und Verdaasdonk. Als einen Grund vermutet der Bürgermeister, dass der Unterbau nicht ausreichend verdichtet wurde. Zudem seien die Asphaltarbeiten „sehr amateurhaft“ ausgeführt worden. „Beim Asphalteinbau wurden offensichtlich Senken im Asphalt erzeugt“, sagt Jens Jäger, Mitarbeiter des Büros Schönhofen Beratende Ingenieure, auf Anfrage. „Die Senken werden in den nächsten Wochen entfernt“, kündigt er an.

Zufahrt viel schwieriger als zuvor?

Die Überwachung der Arbeiten sei teils nicht möglich gewesen, weil die Baufirma, entgegen der Absprache, weder dem Ingenieurbüro noch der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung mitgeteilt habe, wann sie welche Arbeiten ausführt, so Verdaasdonk und Rapp übereinstimmend. Deshalb seien Mängel bei den Arbeiten nicht gleich festgestellt worden.

Nach wie vor ein Streitpunkt ist die Zufahrt auf die Brücke. Die sei deutlich schwieriger als zuvor, so Schmidt. So sei es kaum noch möglich, mit seinem Fahrzeug in den Carport zu fahren. „Es ist Millimeterarbeit“, so Schmidt. Sein Auto habe bereits Lackschäden. Andere Fahrzeuge hätten eine der Säulen seines Carports touchiert.

Auf Bitte von Verdaasdonk hat die Elmsteiner Feuerwehr in der vorletzten Woche getestet, ob sie die Zufahrt mit einem großen Fahrzeug noch nehmen kann. „Es ist möglich, aber sehr schwierig und denkbar knapp“, nennt Verdaasdonk das Ergebnis dieses Tests.

Änderungen nicht abgesprochen und nicht genehmigt?

Der Bürgermeister vermutet, dass es mehrere Gründe für die Schwierigkeiten bei der Zufahrt gibt. Die Ausführungsplanung des Ingenieurbüros entspreche nicht der Entwurfsplanung, zudem seien die Änderungen nicht abgesprochen und nicht genehmigt worden. Dem widersprechen Jäger und Rapp. Entwurfs- und Ausführungsplanung seien von der Verbandsgemeindeverwaltung freigegeben worden, und man gehe davon aus, dass die eine der anderen entspreche, so Rapp. Die Brücke sei im Vergleich zur bisherigen sogar verbreitert worden, deshalb könne man sich Schäden wegen zu wenig Platz nicht erklären.

Die Schleppkurve – das ist der Straßenbereich, der beim Befahren einer Kurve vom Fahrzeug gebraucht wird – sei nicht entsprechend der Planung gebaut worden, vermutet Verdaasdonk als weiteren Grund für Probleme bei der Zufahrt. Rapp und Jäger sagen dazu, dass die Schleppkurve vom Ingenieurbüro Schönhofen überprüft und zusätzlich durch einen Vermesser kontrolliert worden sei. Es seien „keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden“.

Die Behelfsbrücke ist noch vorhanden. Der Asphaltbelag der neuen Brücke müsse ausgetauscht werden, dafür sei nochmals eine Sperrung erforderlich, nennt Verdaasdonk als Grund.