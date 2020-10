Ein 31-jähriger Mann aus Bad Dürkheim ist am frühen Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung mit zwei 18 und 28 Jahre alten Brüdern mit einem Messer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der 31-Jährige nach vorausgegangenen Streitigkeiten gegen 4.30 Uhr am Wohnhaus der Brüder in Frankeneck erschienen. Zunächst kam es zu einem verbalen Schlagabtausch. Nachdem der 31-Jährige sich auch durch Warnschüsse mit einer Schreckschusspistole nicht davon abhalten ließ, das Grundstück unberechtigt zu betreten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit, kam es im Haus der Brüder zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 31-jährige Mann mit einem Messer nicht lebensgefährlich verletzt. Die Brüder blieben nahezu unverletzt. Weitere Umstände der Tat müssen die Ermittler noch klären.