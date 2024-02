Im Rechtsstreit zwischen den Filmtheaterbetrieben Spickert als Betreiber des Cineplex-Kinos und der Kaffeerösterei Blank Roast hat nach dem Verwaltungsgericht Neustadt nun auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz eine Entscheidung getroffen. Wie ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag auf Anfrage erläuterte, musste das OVG in einem Eilverfahren entscheiden. Konkret ging es um die Beschwerde von Rösterei-Betreiber Holger Blank gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, dass er aufgrund des geltenden Bebauungsplans, der produzierendes Gewerbe (wie sie eine Rösterei ist) ausschließt, nicht an der Louis-Escande-Straße bauen darf. Der Senat beim OVG habe diese Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen. Dennoch hat das Bauvorhaben von Holger Blank inzwischen begonnen. Möglich ist dies nach Angaben der Stadt, da Blank im Dezember einen abgespeckten Bauantrag eingereicht habe, der nur noch die Bereiche Erlebnisgastronomie und Kaffeeschule umfasse. Beides sei vom aktuellen Bebauungsplan gedeckt. Noch zu klären ist die Frage der eigentlichen Rösterei. Dieser Konflikt soll in Gesprächen der Stadt mit Spickert und Blank gelöst werden. Der Kinobetreiber befürchtet durch die Kaffeerösterei eine Geruchsbelästigung in den Kinosälen. Sollte keine Einigung gelingen, hat Baudezernent Bernhard Adams die Änderung des Bebauungsplans in Aussicht gestellt.