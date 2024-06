In Neustadt ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und seinem 50-jährigen Vater eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, stritten sich die beiden Betrunkenen zunächst verbal, ehe es gegen 3.15 Uhr zu einer Prügelei kam. Dabei wurde der 17-Jährige durch seinen Vater geschlagen und gewürgt. Gegenüber der Polizei gab der 50-Jährige an, von seinem Sohn ebenfalls geschlagen worden zu sein. Auf beide Streithähne kommt laut Polizei nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu.