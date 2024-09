Bei einem Streit in einer Gaststätte in der Neustadter Exterstraße ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 41 Jahre alter Mann im Lauf der Auseinandersetzung einem 63-Jährigen ins Gesicht. Der 41-Jährige soll zuvor von dem 63-Jährigen beleidigt worden sein. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben noch, um den genauen Ablauf zu rekonstruieren.